Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Безусловно мы поступили аморально, с этой чёртовой поездкой в Египет. Не хочу никак оправдывать себя, но не настолько мы «неблагодарные уроды», какими нас выставили. Я Маришу очень ценю. Но друзья, на то мы и люди, что бы совершать ошибки и извлекать из них уроки. И благодаря этой ситуации я сделал для себя кучу выводов: отдыхать без Марины я больше ни в коем случае себе не позволю, для меня отдых без неё, оказался далеко не отдыхом, а ежедневным тремором. Так же убедился для себя на сколько же все-таки сильно я её люблю. Я искренне раскаиваюсь и чувствую свою вину перед ней и очень надеюсь, что все разрешится. И да спасибо огромное Татьяне Владимировне, на мое подчеркну приятное удивление этот человек единственный кто оказался на моей стороне и искренне хочет нашего с Мариной примирения.