Безусловно мы поступили аморально, с этой чёртовой поездкой в Египет. Не хочу никак оправдывать себя, но не настолько мы «неблагодарные уроды», какими нас выставили. Я Маришу очень ценю. Но друзья, на то мы и люди, что бы совершать ошибки и извлекать из них уроки. И благодаря этой ситуации я сделал для себя кучу выводов: отдыхать без Марины я больше ни в коем случае себе не позволю, для меня отдых без неё, оказался далеко не отдыхом, а ежедневным тремором. Так же убедился для себя на сколько же все-таки сильно я её люблю. Я искренне раскаиваюсь и чувствую свою вину перед ней и очень надеюсь, что все разрешится. И да спасибо огромное Татьяне Владимировне, на мое подчеркну приятное удивление этот человек единственный кто оказался на моей стороне и искренне хочет нашего с Мариной примирения.
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Новости » Шоу-бизнес » Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы
Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы
Добавлено: 17 апр 2018 в 15:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 апр 2018 в 15:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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