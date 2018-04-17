Роскомнадзор открыл горячую линию для жалоб на дезинформацию

Роскомнадзор создал горячую линию для борьбы с «недостоверной информацией» о блокировке добросовестных интернет-ресурсов.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Электронный адрес горячей линии — [email protected]

По состоянию на 15:33 мск сайт ведомства https://rkn.gov.ru/ выдавал ошибку «504».

Сайт 2018.schors.spb подсчитал, что в рамках попытки закрыть доступ к Telegram РКН заблокировал около 16 млн количество IP-адресов, которыми мог пользоваться мессенджер. Пострадали онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер Viber.

«Идет борьба снаряда и брони — мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время», — заявил «Ведомостям» глава Роскомнадзора Александр Жаров.