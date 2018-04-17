Роскомнадзор подтвердил DDoS-атаки на свои ресурсы

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили «Интерфаксу» о двух зафиксированных DDoS-атаках на официальные интернет-ресурсы ведомства. Но все они в данный момент исправно функционируют.

«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены», — сказали в пресс-службе.

Накануне Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи к дешифровке сообщений пользователей.

Ранее сообщалось об открытии ведомством горячей линии из-за появления недостоверной информации о блокировках добросовестных интернет-ресурсов.

Интернет-активисты также сообщили, что в борьбе с ресурсами, обеспечивающими работу Telegram, Роскомнадзор заблокировал около 16 млн IP-адресов.