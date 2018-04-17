Роскомнадзор потребовал у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений

Роскомнадзор направил компаниям Apple и Google требования об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Собеседник агентства подчеркнул: «Ответом должно стать удаление приложения Telegram». Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram в России.

Между тем в интернете появились жалобы на сбои в работе официального сайте Роскомнадзора: при попытке зайти на главную страницу появляется сообщение «не удается получить доступ к сайту». По неподтвержденным данным, на сайт ведомства совершена «мощная DDoS-атака», утверждает Life. В ведомстве эти сообщения пока не комментируют.