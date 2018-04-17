Роскомнадзор предупредил владельцев прокси-серверов о предстоящих блокировках

На фоне попытки заблокировать Telegram в России Роскомнадзор разослал владельцам прокси-серверов уведомление о предстоящих блокировках, поскольку для доступа к мессенджеру используются, в том числе, прокси-серверы, уточняет «Эхо».

Такое послание опубликовал один из владельцев прокси Александр Литреев.

Ранее Роскомнадзор заблокировал 1,8 млн IP-адресов компании Amazon, которые, как предположили в ведомстве, использует Telegram для обхода блокировок.

В результате действий Росконадзора пострадали другие сервисы, пользующиеся услугами компании. Мессенджер Viber предупредил пользователей о возможных трудностях со звонками из-за проблем связи на серверах Amazon.

Глава представляющей интересы Telegram ассоциации «Агора» Павел Чиков назвал происходящее «гражданской интернет-войной».