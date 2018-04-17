Россия остановит перевалку опасных грузов из-за ЧМ-2018

Российские власти могут заблокировать перевалку опасных грузов «всех классов» в портах регионов РФ, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, на время проведения мундиаля, пишет «Коммерсантъ».

Уведомления об этом капитаны портов уже разослали стивидорам, которые, в свою очередь, начали оповещать клиентов.

В список опасных грузов войдет «любая химия», пишет газета. Из-за этого неизбежно возникнут проблемы: например, автозаводы Санкт-Петербурга вынуждены будут простаивать по причине нехватки компонентов для производства. Кроме того, на рынке может возникнуть дефицит запчастей к автомобилям.

Запрет на перевалку опасных грузов вводится в рамках президентского указа о мерах безопасности при проведении футбольного чемпионата и аналогичного постановления кабмина.

Нормы «опасности» при этом не регламентированы. Более того, ведомства переадресовывают друг другу поступающие от бизнесменов запросы. В Минпромторге и аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича отказались от комментариев, в «Росатоме» заверили, что учли интересы бизнеса.