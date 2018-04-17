Россия перешла «красную линию» в «деле Скрипаля», заявили в МИД Канады

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Россия перешла «красную линию» в «деле Скрипаля», однако диалог с Москвой необходимо продолжать. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фрилэнд, передаёт РИА «Новости».

«Диалог с Россией необходим. Хотя одновременно мы показываем, что события в Солсбери и поддержка режима Асада является переходом «красной линии»», — сказала Фрилэнд.

Также она отметила, что Канаде важно было показать солидарность с Британией в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и заявлениями о причастности к инциденту России, поэтому Оттава выслала российских дипломатов.

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