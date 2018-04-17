Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Американский Минфин представил новые данные о держателях госдолга страны, из которых выяснилось, что в феврале 2018 года Россия продолжила снижать объем активов, номинированных в гособлигациях США.

Весь 2017 год Россия наращивала вложения в казначейские бумаги США и даже вошла в топ-8 крупнейших покупателей американских гособлигаций, оказавшись на 15-м месте среди крупнейших держателей. Всего за год Банк России купил гособлигации на $16,1 млрд, а весь российский портфель государственных облигаций США на 1 января 2018 года составлял $102,2 млрд, что эквивалентно 23% от общего объема золотовалютных резервов России.

В январе 2018 года Россия резко сократила вложения в гособлигации США до уровня в $96,9 млрд, всего за месяц распродав почти треть всех приобретенных за прошлый год американских ценных бумаг. И как теперь стало известно, в феврале 2018 года Россия еще сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США — с $96,9 до $93,8 млрд.

Сейчас Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Нас опережает Южная Корея, которая владеет бумагами на $101,3 млрд. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,178 трлн. На втором месте закрепилась Япония — $1,060 трлн. На третьей позиции находится Ирландия — $314 млрд.

Всего иностранные государства владели в феврале текущего года американскими ценными бумагами на общую сумму в $6,292 трлн, тогда как в феврале прошлого года эта же цифра составляла $6,013 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

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