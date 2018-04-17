Россия сменила посла в Сирии

Пост посла РФ в Сирии займет Александр Ефимов — действующий посол России в ОАЭ. Дипломатические источники подтвердили «Коммерсанту», что Ефимов сменит нынешнего представителя Российской Федерации в Сирии Александра Кинщака.

Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ вместо Сергея Вершинина, который 27 марта был назначен заместителем министра иностранных дел вместо Геннадия Гатилова — тот, в свою очередь, занял пост постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Кинщак занимал пост посла РФ в Сирии с декабря 2014 года. До того представлял Россию в Кувейте и работал в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки.