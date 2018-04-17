Россия вошла в топ-5 цифрового банкинга Европы

Консалтинговая компания Deloitte Digital включила РФ в первую пятерку лидеров цифрового банкинга из 38 стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион ЕМЕА), передает РБК.

Преимуществом России, по мнению составителей рейтинга, стала сравнительная «молодость» большинства российских банков и тот факт, что банковский сектор в целом развивался в стране уже в цифровую эпоху.

Россия оставила позади Францию, Великобританию и Австрию. В пятерку лидеров также вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Из российских банков в тестировании участвовали 12 кредитных организаций, включая Сбербанк, Альфа-банк, «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, Рокетбанк и другие.

Исследование охватило в общей сложности 238 банков и десять финансово-технических компаний. Эксперты Deloitte Digital проверяли их по методике «тайного покупателя» и путем опросов случайно выбранных клиентов.

В ходе тестирования было выделено 826 пунктов из функционала цифрового банкинга — из сферы поиска информации, открытия счета, адаптации новых клиентов, повседневного использования, расширения взаимодействия клиента с банком (в том числе за счет кросс-продаж) и закрытия счета.