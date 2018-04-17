Российские военные накрыли химлабораторию боевиков в Думе

Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов сообщил, что российские военные обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию, в которой боевики производили химическое оружие.

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов», — цитирует «Интерфакс» заявление Родионова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, при осмотре лаборатории специалисты РХБЗ обнаружили «химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия» — в частности, тиодигликоль и диэтаноламин, используемые для получения сернистого и азотистого иприта.

«Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — подытожил Родионов.

Напомним, 17 апреля в Думу прибыли эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) для проведения расследования по поводу сообщений о предполагаемой химической атаке в этом городе.