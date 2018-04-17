Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию боевиков

Российские военные обнаружили в сирийском городе Думе лабораторию боевиков по производству химоружия и склады для хранения его компонентов, сказал телеканалу «Россия 24» специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов.
«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов», — цитирует его ТАСС.
Родионов уточнил, что в ходе осмотра были обнаружены такие вещества, как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта.
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«Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета (о якобы использовании правительственной армией хлорных бомб. — Прим. ред.). Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооружёнными формированиями для производства отравляющих веществ», — добавил эксперт.
7 апреля в Думе, по информации неправительственной организации «Белые каски», было использовано химическое оружие.
Комментируя заявление, в российском Минобороны сообщили, что «Белые каски» не являются верифицированным источником информации.
После предположений об использовании отравляющих веществ сирийскими военными представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, однако не обнаружили следов применения химоружия.
Несмотря на это, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар с моря и воздуха по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, заявив, что их действия являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в Думе.
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