Российским студентам предложили вернуться из «недружественных стран»

Запущенный Россотрудничеством проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» предлагает обучающимся в Великобритании российским студентам перевестись в МГИМО. Об этом стало известно «Коммерсанту».

«Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране»,— заявила модератор проекта Россотрудничества Оксана Буряк.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко утверждает, что в ряде стран отмечено «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников».

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян сообщил изданию, что университет готов в экстренном порядке принять до нескольких сотен новых студентов. Тем, кто уже заканчивает обучение, помогут с трудоустройством в России, например, на Дальнем Востоке.

Обучающиеся в Великобритании студенты заявили «Коммерсанту», что никакого давления не ощущают.

В посольстве Объединенного Королевства отметили, что «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса».

Отношения Великобритании и России ухудшились на фоне скандала, связанного с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.