Российский источник опроверг атаку на аэродром Шайрат

Никаких атак на сирийский аэродром Шайрат в ночь на 17 апреля не было, заявил «Интерфаксу» некий осведомленный российский источник.

Собеседник агентства заявил: «Аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было». Он также подчеркнул: «Средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали».

Между тем официальные сирийские СМИ утверждают, что система ПВО перехватила около десятка ракет, выпущенных в сторону аэродрома Шайрат. Также, по этим данным, обстрелу подверглась авиабаза Думейр.

СМИ Сирии обвиняют в атаке ВВС Израиля, однако представитель пресс-службы израильской армии заявил, что не располагает какой-либо информацией на этот счет.