Самедов верит, что ФК "Спартак" в этом сезоне выиграет два трофея

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Александр Самедов заявил об уверенности в том, что "красно-белые" в этом сезоне смогут выиграть чемпионат и Кубок России.

В среду спартаковцы на своем поле примут "Тосно" из Ленинградской области в рамках 1/2 финала Кубка страны. В чемпионате "красно-белые" за четыре тура до конца набрали 50 очков и отстают от лидирующего "Локомотива" на пять баллов. При этом у железнодорожников одна игра в запасе.

"Скоро будет полтора года, как я вернулся в "Спартак". Мы выиграли два трофея. И искренне верю, что добавим к ним в этом сезоне еще два. У нас есть шанс и в чемпионате, и в Кубке России. Я приходил для побед и верю, что у нас все сложится хорошо", - сказал Самедов, слова которого приводятся на сайте "Спартака".

Отдельно полузащитник высказался о ближайшей игре против "Тосно".

"Очень важно не допустить недооценки соперника. У этого турнира такой формат, который не предполагает возможности ошибиться. "Тосно" сейчас показывает хороший футбол. Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки "Тосно" поймали свой ритм. К тому же не забывайте, что это Кубок. Соперник приедет биться, отдаст все силы. Будет очень тяжелый матч. Надеемся, родные стены нам помогут", - сказал Самедов.