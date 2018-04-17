Саудовская Аравия готова отправить войска в Сирию

Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если будет предложение со стороны американской администрации, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление главы ведомства.

«Мы проводим переговоры с США с начала этого года о том, что касается отправки сил в Сирию… Но эти предложения и эта мысль не новы», — заявил министр.

Он напомнил, что эти переговоры велись еще с администрацией Обамы, но та «в конце концов не приняла меры в связи с этим предложением»