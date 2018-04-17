Сенат США забирает права Трампа на войну

Конгрессмен Боб Коркер, глава комитета по международным делам, сделал заявление о том, что сенаторы-представители республиканской и демократической партий готовы внести изменения в закон о разрешении Президенту США на применение военной силы от 2001 и 2002 годов.

Цель нового законопроекта – ограничить права президента и вернуть сенату главенствующее право на применение силы за рубежом.

Причиной послужило нанесение ракетных ударов в Сирии 14 апреля. Большинство в сенаторов выразили неудовольствие единоличным решением Трампа.

Сенатор Коркер выразил надежду, что это решение не повлияет на эффективность борьбы с терроризмом.

Законы, расширяющие права Президента США на применение военной силы за рубежом были приняты после 11 сентября в 2001 году и перед операцией «Буря в пустыне» против Ирака в 2002.

По мнению ряда аналитиков, Трамп действительно может стать последним президентом США, наделенный реальным полномочиями. Президентские права будут постепенно урезаться, а основная власть переходить к Сенату. В этом есть историческая логика. США, как новый Карфаген, в силу исторической логики должен управляться на основе коллегиального принятия решения. Этот шаг имеет и слабые стороны. Карфаген проиграл именно по причине отсутствия сильной единоначальной власти в период борьбы с Римом.