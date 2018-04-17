Сирия последние новости. Взрыв на трассе в Алеппо, ВКС РФ наносят удары по «Нусре» в Идлибе и Хаме

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» оставили город Думейр провинции Дамаск. Поселение перешло под контроль сирийской армии, сообщает военный источник в Telegram (@UnitedNetworksFSNN). По его данным, около 60 радикалов сложили оружие.

В город Дума прибыла комиссия ОЗХО вместе с главой сирийского Минздрава, сообщает источник в Twitter (@RTarabic_Bn).

Взрывное устройство сработало на трассе Кафра-Соран на севере провинции Алеппо, сообщает источник в Twitter (@MasarPressNet). По его данным, в результате пострадали четверо гражданских.

На западе провинции идут бои между конкурирующими группировками «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» (аффилированной с «Джебхат ан-Нусры», террористической организацией, запрещенной в РФ) . По данным военных источников, обе стороны несут потери. Ранее сообщалось, что боевики «Сурии» выбили противника из нескольких населенных пунктов, однако позднее сторонники «Ан-Нусры» восстановили статус-кво.

На севере провинции Хомс продолжаются столкновения между правительственными войсками и оппозиционными группировками. По данным местного источника в Twitter (@MasarPressNet), САА нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам радикалов в районе поселения Зафарана.

Похожая ситуация в провинции Идлиб. Армейцы обстреляли из артиллерии и ракетных систем позиции исламистов в районе деревни Катара на востоке региона, сообщает Telegram-канал (@NRVR11). На юге провинции работают ВКС РФ. Авиация нанесла удары по позициям боевиков «Нусры».

На севере провинции Хама также зафиксированы боестолкновения между САА и террористами «Нусры». Местный источник (@MasarPressNet) пишет в Twitter, что армейцев прикрывает российская авиация. Правительственные силы нанесли удары по дислокации группировки «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Аль-Сахр.