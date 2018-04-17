СМИ: Гвинет Пэлтроу пригласила на тайную свадьбу 400 гостей

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж за своего возлюбленного, сценариста Брэда Фэлчака. Несмотря на то, что официально вечеринка была посвящена помолвке пары, западные СМИ пришли к выводу, что актриса и сценарист узаконили свои отношения.

О помолвке Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака стало известно в январе 2018 года. По информации западных СМИ, торжественное мероприятие, прошедшее на минувших выходных в историческом здании театра в Лос-Анджелесе, было заявлено Пэлтроу и Фэлчеком как праздник по случаю помолвки, однако многие уверены, что влюбленные связали себя узами брака. Гвинет появилась на вечеринке в бордовом коктейльном платье, хотя многие заметили, что ее мать несла чехол для одежды, на котором заметили логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier. Жених, одетый в белый костюм, прибыл к парадному входу отдельно от невесты, передает Daily Mail.

В пользу версии о том, что Пэлтроу и Фэлчек все же сыграли свадьбу, говорит и количество звездных гостей. Среди приглашенных, количество которых достигло 400 человек оказались друзья и коллеги пары – режиссер Стивен Спилберг, актрисы Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Лив Тайлер, Джулия Робертс и Кэмерон Диас. Отмечается, что гостям было запрещено фотографировать происходящее и делать селфи.

Фото: Instagram / @gwynethpaltrow