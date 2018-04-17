СМИ сообщили о ракетном ударе по аэродрому под Дамаском

Ракетный удар по военному аэродрому Думейр к северу от Дамаска был нанесен в тот момент, когда там проходили переговоры о выходе боевиков. Об этом сообщает общеарабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».

Накануне агентство САНА сообщило, что сирийская система ПВО сбила около десяти ракет в районе города Хомс. Арабские телеканалы со ссылкой на представителей армии Сирии заявляли, что сирийские системы ПВО также отразили атаку на аэродром Думейр, расположенном в пятидесяти километрах от Дамаска. Всего по нему было выпущено три ракеты.

«Аль-Маядин» сообщает, что обстрел Думейр случился в момент, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Канал отмечает, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки.