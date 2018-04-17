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СМИ: США готовят новые торговые меры против КНР


Добавлено: 17 апр 2018 в 09:10,
СМИ: США готовят новые торговые меры против КНР

Белый дом изучает возможность введения новых торговых мер против Китая, пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению США, это необходимо из-за того, что власти КНР затрудняют работу американских технологических компаний. В частности, американские корпорации, пользующиеся методом удаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, по законам КНР для работы в стране должны создавать совместные компании с китайскими фирмами. США не устраивает такой порядок вещей, так как партнеры в КНР получают доступ к их технологиям.

Сейчас в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ, в котором содержатся соответствующие претензии. Однако неизвестно, будет ли документу дан ход, отмечает издание.

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Трамп обвинил Россию и Китай в «играх» с девальвацией валют


Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай «ведут игры» с девальвацией валют, что неприемлемо. В феврале прошлого года Министерство финансов России приступило к покупке валюты на внутреннем рынке в целях минимизации зависимости курса рубля от волатильности стоимости нефти.

22 марта Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». На китайские товары были введены пошлины.Также вступили в силу новые пошлины на стальную (25%) и алюминиевую (10%) продукцию для всех стран, которые поставляют продукцию на американский рынок.

В ответ на действия США Китай ввёл 25-процентные пошлины на американскую продукцию. В частности, речь идёт об автомобилях, продукции нефтехимии, бобах — в общей сложности пошлины введены на 106 наименований американской продукции.

Замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев отметил, что раскручивание «торговой войны» США и Китая приведёт к дисбалансу в глобальной торговле и будет вызовом для других стран, в том числе и для России. Одновременно он выразил надежду, что у участников мировой торговли в определённый момент «возобладает разум».

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Добавлено: 17 апр 2018 в 09:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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