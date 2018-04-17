СМИ: В Госдуме планируют ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

В Госдуме идет работа над законопроектом, который ограничит право собственников жилья на регистрацию третьих лиц. Об этом сообщает газета «Известия».

Также документ будет предусматривать ограничения на продажу микродолей в квартирах и домах. Таким образом депутаты борются с «резиновыми» квартирами. Собственники не смогут прописывать жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади. В столице она составляет 10 квадратных метров, а в некоторых регионах - 15. Закон не коснется супругов, родителей и детей собственников.

Газета отмечает, что разногласия перед первым чтением уже устранены.