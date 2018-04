Сноуден назвал Роскомнадзор «морально и технически невежественным»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал «тоталитарным» требование ФСБ предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей Telegram.

«Ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства получить скрытый доступ к частным перепискам — отказ и сопротивление — единственно правильный, показывающий реальное умение вести за собой», — пишет Сноуден в Twitter.

Roskomnadzor's mad quest to punish @telegram for protecting user's rights has totally broken Russia's internet today. Enormous numbers of sites completely unrelated to Telegram are blocked in a morally and technically ignorant censorship effort. https://t.co/bJCQZxyzRM https://t.co/z7UFL7RtnY

— Edward Snowden (@Snowden) 17 апреля 2018 г.

Стремление Роскомнадзора «наказать Telegram за защиту прав пользователей» экс-агент АНБ считает «безумным», действия ведомства — «морально и технически невежественной попыткой цензуры», а их результат «полной поломкой интернета в России».

Ранее создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил российских пользователей мессенджера за поддержку и решимость в противостоянии блокировке, после чего призвал всех к «Цифровому Сопротивлению» и пообещал финансово поддерживать прокси- и VPN для обхода ограничений Роскомнадзора.