Спецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с Приднестровьем?!

Наиболее пессимистически настроенные граждане днестровского региона уверены, что наша страна находится на грани войны с вооруженными формированиями Приднестровья.

Согласно Конституции, Республика Молдова является внеблоковой и нейтральной страной.

Однако соблюдается ли в нашем небольшом государстве законодательство, и какие цели преследуют западные кураторы действующей власти, направляя своих военнослужащих на берега Днестра?!

Попробуем разобраться в этом вопросе.

На государственном уровне в молдавском государстве Конституция фактически перестала соблюдаться еще в далеком 1997 году, когда тогдашний президент Петр Лучинский заключил соглашение с руководством Североатлантического альянса о развитии научных программ.

За это время на территории днестровского региона при активном участии представителей стран Запада было реализовано более 30 проектов.

Большинство из них на официальном уровне позиционируются как научно-технические исследования, направленные на повышение уровня безопасности на гражданских объектах. Однако в реальности все выглядит немного иначе.

Например, при содействии НАТО в Молдове была создана лаборатория по анализу химических веществ. Руководство этого предприятия никогда не сообщало об исследованиях в военной области.

И, тем не менее, у нас существует ряд оснований, чтобы усомниться в правдивости данной информации.

Во-первых, с развалом Советского Союза американцы активно взялись за военные лаборатории своего соперника по холодной войне. На территории всех бывших республик открыто начали действовать всевозможные некоммерческие организации и фонды, щедро финансирующие деятельность ученых, которые некогда занимались разработкой ВПК.

Во-вторых, в 2003 году Кишинев (президент В.Воронин) присоединился к международной организации «Украинский научно-технический центр».

А основной сферой деятельности данного юридического лица является проведение исследований и разработок в области биологического и химического оружия по инициативе и под контролем Министерства обороны США (данная информация представлена на сайте учреждения).

Что интересно, с 2006 года с одобрения экс-президента Воронина организация обладает дипломатическим статусом на территории днестровского региона и никак не контролируется местными властями… Как говорится, комментарии излишни.

Однако своего апогея сотрудничество прозападных властей Кишинева с НАТО, бесспорно, достигло уже в наши дни. Большинство людей, следящих за общественно-политическими процессами на берегах Днестра, знают о том, что в нарушении Конституции, против воли президента Игоря Додона и вопреки желанию большинства молдаван в молдавском государстве в прошлом году начал работать официальный разведывательный центр западного военно-политического блока — Бюро связи НАТО.

Следующие же моменты связаны с отдельно взятым небольшим полигоном, который находится на самой границе с Приднестровьем в селе Бульбоака.

В конце прошлого года на сайте американского сайта государственных закупок был опубликован контракт для нужд Пентагона, предусматривающий модернизацию данной воинской части в соответствии с требованиями армии США.

Техническое задание не содержит каких-либо подробностей, раскрывающих американо-молдавскую военную тайну, однако, сам факт строительства за счет американского бюджета гостиничного комплекса для заокеанских военнослужащих и членов их семей, а также модернизация объекта — строительство учебного комплекса для тренировок использования солдат в условиях городской застройки — заставляют задуматься о том, насколько молдавское государство является нейтральной страной…

Идем дальше. Став вопреки воле верховного главнокомандующего министром обороны, Евгений Стурза практически сразу же принял решение о расширении сотрудничества молдавской национальной армии со странами североатлантического альянса.

Так, кроме закупки летального оружия (на данный момент уже под вопросом), министр выступил с инициативой создания смешанного молдово-румынского батальона с постоянным квартированием на вышеупомянутом полигоне Бульбоака!

Таким образом на территории днестровского региона в «нейтральном» государстве с официального согласия и по просьбе местных властей будет располагаться воинское формированием страны западного военного блока.

Идем дальше. Еще во времена президента Воронина молдавские военные начали принимать участие в военных кампаниях стран-членов НАТО. Однако тогда никому и в голову не могло прийти, что на самой границе с Приднестровьем представители специальных подразделений США будут отрабатывать вместе с отобранными молдово-румынскими военнослужащими элементы боя в городских условиях!

Отметим, что президент Молдовы Игорь Додон неоднократно выступал как против НАТО, так и против «непонятных учений».

«Против кого мы собираемся воевать? Мы готовимся для чего? Я не допущу, чтобы наших ребят использовал как пушечное мясо кто-то с Запада против России. Зачем это? Мы с Россией всегда дружили и будем дружить», — заявлял Додон.

Действительно, для чего готовят американские спецназовцы своих молдавских коллег?! Очевидно, здесь существует несколько вариантов.

Наиболее пессимистически настроенные граждане днестровского региона уверены, что наша страна находится на грани войны с вооруженными формированиями Приднестровья.

В их пользу свидетельствует и территориальный выбор полюбившегося американцами полигона. Необходимо понимать, что если при помощи румынских и украинских диверсантов или непредателей из числа молдаван военные из США устроят инсценировку нападения на их военную базу со стороны приднестровцев, то это неминуемо приведет к военному конфликту с самыми драматическими последствиями.

Тем не менее, существует и немного другое объяснение происходящих событий. Недавно в своих запоздалых откровениях экс-президент Молдовы Владимир Воронин сообщил, что в организации штурма молдавского парламента в 2009 году приняло участие около 200 спецназовцев из Румынии.

Вполне возможно, что и в это время на полигоне Бульбоака проходят тренировки солдаты и офицеры для так называемых специфических заданий, когда под легендой гражданских лиц они должны участвовать в уличных беспорядках для организации очередного евромайдана.

Что же касается румынского спецназа — то уже очень скоро он окажется на берегах Днестра вполне легально, по инициативе главы молдавского оборонного ведомства…

Что ж, экспансия военных США на берега Днестра началась практически 20 лет назад. Американцы преследуют свои геополитические интересы в нашем регионе и им наплевать на молдавское законодательство и волю местных жителей.

Вопрос лишь один: хочет ли современное молдавское общество продолжать оставаться марионеткой в руках западных кураторов и готовы ли молдаване сопротивляться неминуемому военному вмешательству НАТО?!

Уверен, грядущие выборы примаров (мэров) двух крупнейших молдавских городов — Кишинева и Бельцев должны дать ответ на этот вопрос.

Окончательную же точку в выборе молдаван мы узнаем лишь в конце этого года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Александр Медведев, для «Русской Весны»