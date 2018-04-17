Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Государства «Большой семерки» предъявили России срочное требование по так называемому делу об отравлении Сергея Скрипаля. С комментарием по ситуации выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Андрей Климов дал оценку требованию в адрес Москвы от государств «Большой семерки» «срочно ответить на вопросы» по делу Скрипаля.

Комментируя ситуацию, российский политик выразил мнение о том, что на сегодняшний день так называемая «Большая семерка» является «маргинальной организацией», которая ушла «куда-то в закулисье исторического процесса» после появления «Большой двадцатки».