Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Государства «Большой семерки» предъявили России срочное требование по так называемому делу об отравлении Сергея Скрипаля. С комментарием по ситуации выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Андрей Климов дал оценку требованию в адрес Москвы от государств «Большой семерки» «срочно ответить на вопросы» по делу Скрипаля.
Комментируя ситуацию, российский политик выразил мнение о том, что на сегодняшний день так называемая «Большая семерка» является «маргинальной организацией», которая ушла «куда-то в закулисье исторического процесса» после появления «Большой двадцатки».
«Когда в состав G7 входила Россия, там сохранялся некий баланс между Западом и другими странами. В настоящий момент там остался клуб традиционных прозападных демократий. Поэтому значение этой организации сегодня является достаточно сомнительным», - отметил он.
«В составе G7 находятся страны, которые изначально, не дожидаясь никакого расследования, выступили с обвинениями в адрес России в произошедшем в Солсбери, фактически, один в один повторив то, что сказали британские власти. Это было сделано каждым из государств «Большой семёрки» буквально в течение одного-двух дней после того, как все произошло. Однако, если бы Вашингтон не стоял за спиной Лондона, никто бы никакую Британию, конечно, поддерживать не стал. Вопрос, который в настоящий момент сформулирован G7, является оскорбительным, потому что изначально подразумевает вину России, которая никем не доказана и все аргументы на эту тему носят смехотворный характер», — подвел итог сенатор.