США и Великобритания объявили о взломах госведомств российскими хакерами

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании заподозрили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств, крупных компаний и объектов критической инфраструктуры с целью кибершпионажа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совместный отчет ведомств.

«Отчет содержит технические детали тактики, техники и процедур, которые применяют спонсируемые российским государством кибер-деятели, чтобы получить информацию о жертвах. Жертвы были определены вследствие серии скоординированных действий США и международных партнеров»,— цитирует РИА Новости документ.

В отчете также описывается, как именно злоумышленники через устаревшие протоколы TCP, HTTP, CNMP и SMI получали доступ к данным. По мнению спецслужб, хакеры пытались заложить основу для будущих кибератак путем получения постоянного доступа к атакуемым сетям.

«Мы считаем данные обвинения и спекуляции ярким примером опрометчивой, провокационной и необоснованной политики против России. Мы разочарованы тем фактом, что столь серьезные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией»,— заявили в российском посольстве в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что все заявления о кибератаках со стороны России в ответ на удар по Сирии являются продолжением опасной тенденции британской риторики.

Ранее СМИ сообщали, что британские спецслужбы, Центр правительственной связи и минобороны Великобритании ожидают «агрессивных» действий Москвы и готовы в ответ атаковать российские компьютерные сети. Ведомства также предупредили, что не исключают появления компрометирующих материалов на членов британского парламента, министров и других высокопоставленных лиц.

14 апреля Великобритания приняла участие в ударах по объектам в Сирии вместе с Францией и США.