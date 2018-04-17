Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом возвращение оккупированного Донбасса и Крыма в состав Украины.

«С зам. госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности, с российским криминалом», — написал он в микроблоге в Twitter.

Аваков также поблагодарил США за поддержку позиции Украины касательно реализации «Северного потока-2».