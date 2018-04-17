Страны G7 призвали РФ «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля»

Страны «Большой семерки» (G7) призвал Россию «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля». Об этом говорится в заявлении глав МИД G7, опубликованном правительством Канады.

Как отмечается, Великобритания «тщательно проинформировала» партнеров по «Большой семерке» о деталях инцидента в Солсбери. Союзники по G7 согласились с оценкой Великобритании в том, что Россия якобы несет ответственность за это нападение, и что у инцидента будто бы нет другого правдоподобного объяснения.

В «Большой семерке» заявили, что будут и впредь сотрудничать с Москвой в решении региональных кризисов и мировых проблем для того, чтобы «вернуть в Россию международную систему, основанную на правилах».