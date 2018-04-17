Суд арестовал последнего «приморского партизана»

Приморский краевой суд постановил изменить меру пресечения Вадиму Ковтуну — последнему остававшемуся на свободе фигуранту дела «приморских партизан», передает ТАСС. Ковтун помещен под стражу на три месяца.

Напомним, 10 апреля фигуранты дела «приморских партизан» были признаны виновными в убийстве четырех человек, совершенном в Кировском районе Приморья в 2009 году. Присяжные сочли, что вина Вадима Ковтуна, Александра Ковтуна, Максима Кириллова, Владимира Илютикова и Алексея Никитина в нанесении ножевого ранения сердца одной из жертв не доказана, поэтому упомянутые подсудимые «заслуживают снисхождения».

Вадим Ковтун и Алексей Никитин с февраля находились под подпиской о невыезде, однако в конце марта суд арестовал последнего.

Пересмотр дела «приморских партизан», по которому предыдущая инстанция оправдала подсудимых в убийстве четырех предполагаемых торговцев наркотиками, начался в июне после обжалования приговора прокуратурой.

Подсудимые продолжают настаивать на своей невиновности.

Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов ранее были осуждены также по другим эпизодам — за убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.