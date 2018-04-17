Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполняют огневые задачи с применением дымовой маскировки

Экипажи танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Белгородской области, приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в рамках сдачи итоговой проверки за зимний период обучения на полигоне Погоново в Воронежской области.

Танкисты выполняют упражнения стрельб на фоне сложной тактической обстановки, требующей применения всего комплекса вооружения боевой машины, в том числе и прикрытие передвижения взводов дымовыми завесами.

Помимо этого, для экипажей танков Т-72Б3 постоянно усложняются огневые задачи, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения стрельбы из 125-мм пушки — до 2200 м, также сокращено время показа мишеней.

Экипажам предстоит отработать такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Всего к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения привлечено сто процентов личного состава танкового полка, а также задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники.