Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов оправданы судом таиландского города Паттайя по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Саттхапхон Сийотха.

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — рассказал Сийотха.

Он пообещал сообщить подробности позже, но отметил, что Кириллову, Вашукевич и остальным его подзащитным грозят большие сроки по второму делу.

24 апреля состоится судебное заседание по делу о групповом сутенерстве, где будет рассмотрена только мера пресечения. В соответствии с законами Таиланда у следствия есть 84 дня с момента ареста на подготовку обвинительного заключения.