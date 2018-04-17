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«Технология одинакова»: Грантоеды готовят армянский майдан


Добавлено: 17 апр 2018 в 10:10, Категория: Политика
«Технология одинакова»: Грантоеды готовят армянский майдан

В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются?

Более двух десятков пострадавших, получивших ранения разной степени тяжести. Таков итог произошедших в понедельник столкновений между полицией и демонстрантами в Ереване. Среди тяжелораненых есть как минимум один полицейский. МИД России прогнозирует продолжение волнений и рекомендует россиянам избегать мест массовых скоплений.

Оппозиционеры продолжают незаконный митинг – они заняли часть проспекта Баграмяна, центральной артерии Еревана. Они намерены оставаться здесь до вторника и дождаться, пока парламент будет утверждать кандидатуру нового премьера республики. Правящая Республиканская партия, напомним, выдвинула на эту должность экс-президента Сержа Саргсяна.

Беспорядки начались утром. Митингующие пытались блокировать улицы и движение в городе. «Проехавшись по городу, я видел – перекрыто довольно много улиц, узловых перекрестков, перекрыта центральная магистраль столицы», – рассказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Пиком беспорядков стала попытка оппозиционеров прорваться к зданию парламента через протянутую полицией колючую проволоку. Полицейским пришлось применить спецсредства. Ближе к вечеру понедельника на центральной улице Демирчяна появилась тяжелая полицейская техника, в том числе БТР, утверждается в публикациях в соцсетях.

Примечательно, какое внимание происходящему в Ереване уделяют западные и, заметим, украинские СМИ.

Тактика протестующих напоминает то, как вели себя участники всех «цветных революций», в том числе на постсоветском пространстве. Но есть и ноу-хау. Оппозиционеры попытались блокировать работу ереванского метро. Молодые люди просто ложились в открытые двери вагонов. Дошло и до вандализма. Руководство метро сообщило, что митингующие сломали эскалатор на станции метро «Площадь Баграмяна», откуда можно выйти к зданию парламента. Из-за этого поезда на ней не останавливаются.

Центр города и на следующий день обещает стать площадкой столкновений. Почему же поводом если не для майдана, то для его попытки стало утверждение в парламенте главы правительства?

В начале марта в Армении был избран новый президент, впервые не всенародным волеизъявлением, а голосованием в парламенте. С апреля республика переходит к парламентской модели управления. Основные рычаги переходят к премьер-министру. На этот пост и претендует бывший президент Серж Саргсян, возглавлявший Армению в последние 10 лет. Есть мнение, что Саргсян решил остаться де-факто во главе страны, в том числе «из-за того, что не нашел кому доверить внешнюю политику – в частности, отношения с Россией», пояснял газете ВЗГЛЯД армянский политолог Грант Микаэлян.

То, что происходило в понедельник, стало итогом противостояния, которое раскручивается более двух недель. «Поджигателем» стал лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян. На прошлогодних выборах эта партия и две другие оппозиционные силы (объединенные в блок «Исход») взяли всего девять мандатов. Но Пашинян позиционирует партию как единственную оппозиционную силу. У вождя «Гражданского договора» богатый протестный опыт – в 2008-м он участвовал в «майдане», организованном сторонниками экс-президента Левона Тер-Петросяна. После тех событий Пашинян около года скрывался от властей; сдался, был осужден на 10 лет за организацию беспорядков, но в 2011 году был амнистирован. Костяк «Гражданского договора» составляют бывшие сторонники Тер-Петросяна, разочаровавшиеся в своем лидере или считающие его недостаточно радикальным.

«Достаточно внимательно изучить, кто находится в первых рядах протестующих, и, как говорил классик – ба, знакомые все лица! Грантоеды», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Армении от правящей Республиканской партии, сопредседатель армяно-российской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Арташес Аракелян.

«У событий в Ереване есть все признаки майдана», – уверен политолог Сергей Марков. «Они организованы прозападными политическими силами, ориентирующимися на США. Они активно финансируются Соединенными Штатами», – подчеркнул Марков в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Второй признак – протесты возникли в момент передачи власти, отмечает эксперт. И третий момент: оппозиция действует «против лидера, у которого проблемы с популярностью». «Серж Саргсян, конечно, сохраняет лидерство, но в его адрес много претензий у разных социальных групп», – полагает Марков. По мнению эксперта, организаторы протестов «в том числе ориентированы на то, чтобы Армения заняла враждебную России позицию».

«Это классический вариант майдана, – резюмирует Марков. – Но технология у майданов одинаковая, а судьба различная».

Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян хотя и констатирует, что оппозиция действует активно, но полагает: называть нынешние протесты майданом – преувеличение. «Во-первых, совершенно несравнимо количество участников протестов», если сопоставлять с событиями в Киеве, указывает собеседник. Нынешние события, по мнению Искандаряна, нельзя сравнить и с так называемым электромайданом – массовыми протестными акциями в июне – сентябре 2015 года в Ереване.

В первую очередь различается социальный состав и сама природа протеста, указывает эксперт. Тогда главное требование носило экономический характер – «отменить антисоциальное решение о подорожании электроэнергии», а уже следом шли политические требования. Одним из лозунгов было – «Это не майдан, это Баграмян» (по названию центрального проспекта Еревана, который «оккупировали» протестующие). После того как президент Саргсян принял решение придержать повышение тарифов, протесты пошли на спад.

Смысл нынешних акций – иной. «Это борьба за то, кто будет в стране главным оппозиционером», – подчеркивает Искандарян. Своеобразный кастинг лидера «за пределами собственно правящей элиты», похоже, выигрывает Никол Пашинян. «Он работает достаточно квалифицированно и явно им станет», – оценивает эксперт.

Что же касается ближайших прогнозов, то, как полагает Искандарян, устроители намерены набрать достаточно людей, а затем окружить или перекрыть вход в парламент. Хотя для майдана активистов и маловато, но «судя по тому, что сейчас происходит, я думаю, что получится: столько народу, чтобы окружить одно здание, хватит», констатирует собеседник.

Однако протестующих будут «оттаскивать» от здания, после чего состоится голосование, прогнозирует Искандарян. «Других вариантов нет», – подчеркнул эксперт. Члены Республиканской партии и их партнеры по коалиции уже сообщили, что будут голосовать за Сержа Саргсяна, и «развернуть это голосование другим образом нет никакой возможности», подчеркнул Искандарян. Давление оппозиции «есть, но оно совершенно недостаточно, чтобы серьезно изменить ситуацию», резюмирует эксперт.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 10:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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