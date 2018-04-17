Telegram подал жалобу на немедленную блокировку

Представляющие Telegram адвокаты международной группы «Агора» подали в Московский городской суд жалобу на решение Таганского районного суда Москвы о немедленной блокировке мессенджера.

«Суд первой инстанции, указав основание принятия такого решения, не привел ни одного доказательства, не конкретизировав, в чем именно заключаются публичные интересы. Фактически решение суда содержит лишь предположение. Мы просим отменить решение Таганского суда Москвы», — цитирует жалобу ТАСС.

Между тем глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что специалистам ведомства удалось идентифицировать IP-адреса пуш-уведомлений, которые Telеgram применяет для обхода блокировки.

«В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», — сообщил Жаров в интервью RT.

Он также заверил, что на заблокированных Роскомнадзором IP-адресах «нет никаких социально значимых ресурсов». Напомним, в рамках блокировки Telegram ведомство заблокировало 16 млн IP-адресов.