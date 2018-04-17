Типичная Украина: Бандиты в бронежилетах и балаклавах устроили перестрелку в Одессе

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, группа мужчин в бронежилетах и балаклавах устроила перестрелку в Киевском районе Одессы. Мужчины вели стрельбу из оружия, предположительно, травматического действия, а также использовали шумовые гранаты.

В результате инцидента пострадали два человека, они доставлены в больницу. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Одессы Аллы Марченко, прибывшие на место вызова полицейские задержали как минимум 10 человек.

По имеющейся информации, конфликт произошел в связи с попыткой одной из общественных организаций захватить парковку, которую используют жители окрестных жилых домов.