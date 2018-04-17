Торговый конфликт с США не повлияет на экономику КНР, заявили в Пекине

Начальник отдела общей статистики национальной экономики государственного статистического бюро Китая Син Чжихун заявил, что торговый конфликт с США не влияет на развитие экономики Китая.

По его словам, экономика страны гибкая и способна приспособиться к изменениям.

Чиновник отметил, что к конфликту привел тот факт, что США проигнорировали правила международной торговли. Подобный односторонний протекционизм обеспокоил весь мир, в частности, Китай принял решительные меры, направленные против этого. Син Чжихун добавил, что китайская экономика обладает высокой устойчивостью и у нее есть хорошие перспективы для развития.