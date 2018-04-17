Трамп отложил введение новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, которые ранее анонсировала постпред США при ООН Никки Хейли. В Белом доме назвали ее заявление ошибкой. Об этом The Washington Post рассказали знакомые с ситуацией источники.

Изданию удалось узнать, что вечером 15 апреля Дональд Трамп выразил своим советникам недовольство тем фактом, что Хейли обнародовала возможность введения новых санкций. Источник The Washington Post сообщил, что заявление было личной инициативой постпреда.

«Она совершила ошибку, которую теперь необходимо устранить», — сказал он.

Еще один собеседник издания утверждает, что Трамп недостаточно изучил новые ограничения, и не одобрит новые санкции «до тех пор, пока у него не появится подходящий повод».

Информированный источник также сообщил, что год назад Трамп был недоволен заявлением Никки Хейли о том, что Белый дом собирается придерживаться курса прежней администрации в отношении России из-за ситуации на Украине.

Напомним, Никии Хейли заявила, что 16 апреля Вашингтон объявит о новых санкциях в отношении Москвы из-за «участия в ряде неправильных ситуаций». Она упомянула Иран, Сирию и Венесуэлу.

В Кремле готовятся к самому жесткому сценарии по введению санкций США, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников. В правительстве рассматривают возможность введения запретительных мер в отношении российского госдолга, отключения России от системы SWIFT, и блокирующие меры против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

Напомним, 6 апреля правительство США опубликовало новую порцию антироссийских санкций против семерых российских бизнесменов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.