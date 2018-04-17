Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

Лидер Германии Ангела Меркель анонсировала скорую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Точная дата не называется, однако у Меркель говорят, что политики побеседуют тет-а-тет в “обозримом будущем”.Предполагается, что Меркель и Путин обсудят крайне напряженную ситуацию в Сирии, строительство “Северного потока-2” и, разумеется, обсудят события в зоне боевых действий на Востоке Украины.Меркель считает, что без диалога с Путиным невозможно достичь решения ключевых конфликтов на мировой арене.Впрочем, следует добавить, что несмотря на все заверения Путина о желании прекратить кровопролитие на Донбассе, Российская Федерация продолжает активно способствовать военному конфликту на Востоке Украины.