Администрация сервиса микроблоггинга Twitter отчиталась о восстановлении работы после сбоя, о котором ранее сообщали пользователи.

В сообщении Twitter отмечается: «Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами при отправке и просмотре твитов ранее сегодня. Эта проблема уже решена».

Some users may have experienced problems sending and viewing Tweets earlier today. This issue is now resolved.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 17 апреля 2018 г.