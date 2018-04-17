Учащиеся за рубежом сироты могут начать получать страховую пенсию до 23 лет

Обучающиеся за рубежом россияне могут начать получать пенсию по случаю потери кормильца. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», инициатива коснётся вопроса социального обеспечения граждан России, которое они получают после совершеннолетия при потере кормильца.

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Авторы инициативы напоминают, что, согласно Конституции, в случае болезни, инвалидности или потере кормильца, его дети получают пенсию по случаю потери кормильца.

При этом сохраняют право на социальное обеспечение и после достижения ими 18 лет, в целях поддержки возможности получения образования.

Подобная норма распространяется на программы обучения в отечественных вузах на очных формах обучения или обучения за рубежом при условии, что гражданин был направлен туда в соответствии с подписанными Россией международными договорами.

Между тем, как подчёркивают сенаторы, Конституционный суд ранее уже указывал на то, что закон должен быть универсальным для всех россиян, вне зависимости от места их нахождения и способа поступления на обучение за рубежом.

В связи с этим авторы предложения выступили за исполнение соответствующего постановление Конституционного суда и предложили назначать страховые пенсии по случаю потери кормильца всем лицам, относящимся к такой категории, до достижении ими 23 лет.

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