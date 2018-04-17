Уже через пять минут после возгорания из «Зимней вишни» было не выбраться

Глава Госпожарнадзора РФ рассказал о минутах, которые стоили людям жизней.

Выходы из кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» оказались заблокированы через пять минут четыре секунды после возгорания. Это выяснили специалисты Госпожарнадзора, которые провели собственную экспертизу, сообщил главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, причинной трагедии стало нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Пути эвакуации оказались недоступны, и молчала система оповещения.

«Если бы сработала система, то люди через 2 минуты 45 секунд смогли бы эвакуироваться из этого здания. Это по предварительным подсчетам», - цитирует слова Еникеева корреспондент ИА «Политика Сегодня».