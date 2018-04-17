В Аргентине палеонтологи нашли новый вид хищных динозавров

Опубликовано описание нового вида динозавров, чей частичный скелет был обнаружен на северо-западе Патагонии. Он относится к подотряду тераподов, или хищных диназавров. Жили представители этого вида в меловом периоде, примерно 85 миллионов лет назад.

Находка была сделана в геологической формации Бахо-де-ла-Карпа, относящейся к сантонскому ярусу мелового периода (83,6—72,1 млн. лет назад). В этих слоя ранее уже было обнаружено немало окаменевших останков древних рептилий. Нынешний динозавр, получивший латинское название Tratayenia rosalesi, относится к семейству Megaraptoridae, представители которого населяли территории современных Южной Америки и Австралии, начиная с середины мелового периода. Это были животные среднего и крупного размера, перемещавшиеся на двух ногах.

Tratayenia rosalesi оказался самым геологически молодым видом своего семейства, попадавшим в руки ученых. Окаменевшие останки состоят из позвонков, большей частью сохранившихся в сочлененном состоянии, а также двух ребер, подвздошной кости и фрагментов лонной и седальщной костей. Судя по ним, общая длина динозавра достигала восьми метров. Скорее всего, у него, как у его ближайших родственников, на передних конечностях имелись большие когти, помогавшие захватывать добычу.

Несмотря на то, что в семействе Megaraptoridae было известно уже четыре вида (мегараптор, мурусраптор, аэростеон и оркораптор, возможно, к ним относится и пятый вид – австраловенатор), оно остается малоизученным, так как все находки фрагментарны. Скелет Tratayenia rosalesi тоже неполон, однако палеонтологам с ним повезло: впервые в их руки попал полный комплект позвонков представителя данного семейства, что позволило значительно уточнить представления об анатомии этой части скелета у представителей Megaraptoridae. Возможно, удастся и уточнить отношения этого семейства с другими группами хищных динозавров.

Подробная информация об открытии динозавра опубликована в журнале Cretaceous Research.