В Донецкой области в яме с водой обнаружен труп 6-летнего ребенка

В Покровском районе Донецкой области в яме с водой нашли тело 6-летней девочки.

По информации, инцидент произошел в селе Ривне Покровского района. Отмечается, что вчера вечером девочка ушла из дому и не вернулась. Местные жители совместно с полицией и спасателями отправились на поиски ребенка.

В ходе поисков тело пропавшей девочки обнаружили в яме с водой. По информации местных жителей в социальной сети, яма осталась после работ горводоканала и не была ограждена.

В полиции Покровска сообщили, что тело погибшей обнаружили около двух часов ночи.

Подробности произошедшего выясняются.

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