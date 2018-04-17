В Египте допустили возвращение российских туристов осенью

Египетские наблюдатели считают, что возвращения российских чартеров следует ожидать с октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По их мнению, после окончания в России чемпионата мира по футболу и завершения туристического сезона в Турции у Египта с зимнего авиарасписания появится шанс вернуться на российский рынок.

«Туристические программы, основанные на чартерных рейсах, дешевле для российских туристов и являются ключевым фактором увеличения туристического потока», — заявил экс-глава Египетской федерации туристических палат Ильхами Аль-Зайат. По его оценке, с учетом возобновления чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с октября Египет примет до конца текущего года около миллиона россиян.

Российские эксперты оценивают турпоток несколько иначе. По их данным, Египет в прошлые годы принимал до 300 тысяч россиян в месяц, поэтому Каир сможет принять миллион российских туристов, только если цены останутся на уровне 2015 года.

«Российский потребитель тоже потерял в доходах с этого времени, найти "новых туристов" будет сложно, если цены Египта не будут однозначно и явственно выгоднее других зимних пляжных направлений», — заявил эксперт АТОР.