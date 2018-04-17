В Киеве задержан мужчина, угрожавший Супрун

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которой, как утверждается, ранее угрожал и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

«Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в. и. о. министра здравоохранения и с требованием ее увольнения», – сказано в сообщении.

Задержанного также подозревают в трех фактах вымогательства в Голосеевском и одном – в Дарницком районе Киева.

В полиции сообщили, что 31-летнего киевлянина задержали во время получения посылки со 100 тысячами гривен, переданной владельцами автозаправки, которую мужчина якобы угрожал взорвать.

Ранее Ульяна Супрун заявила, что курение и злоупотребление алкоголем вредны для сердца.

Фото: пресс-служба Нацполиции