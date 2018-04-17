В Мариуполе четверо неизвестных обстреляли прохожего

В Мариуполе Донецкой области четверо неизвестных открыли стрельбу по прохожему, который шел по улице.

На данный момент полиция задержала подозреваемых. В полиции отмечают: «В полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, зато инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию».

По информации, на улице Киевской полицейские остановили указанное авто. Правоохранители добавляют: «Внутри находились три брата 32-х, 29-ти и 23-х лет, а также их друг 33-х лет. При поверхностной проверке никаких подозрительных вещей у граждан обнаружено не было, зато возникло подозрение, что в автомобиле может находиться оружие. На место вызвали следователей, при понятых провели проверку автомобиля. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета».