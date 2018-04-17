В МЧС установили причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня», унёсшего 64 жизни

Предварительной причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание над игровой зоной, сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Замыкание могло возникнуть из-за большого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы. «У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы, и упали в поролоновую яму», — уточнил Еникеев.

В МЧС также рассказали, что в течение пяти минут с момента возгорания все пути эвакуации в горящем торговом центре были блокированы токсичными продуктами горения.

«Через 5 минут и 4 секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ „Зимняя вишня“ все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичным, с хлористым водородом», — заявил Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.

В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.