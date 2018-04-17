В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

Несколько сотен километров новых дорог построят в Москве в рамках программы реновации жилья. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, при проектировании новых кварталов уделяется внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается, что будет построено нескольких сотен километров дорог и внутриквартальных проездов.

Хуснуллин отметил положительное влияние новой дорожной сети на транспортную обстановку в столице.