В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

В Гарнизонном офицерском клубе Тирасполя состоялась конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подведением итогов водительской деятельности за зимний период обучения.

На мероприятие было привлечено более 500 военнослужащих-водителей и военнослужащих, пользующихся личным автотранспортом. Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения.

В рамках конференция было подсчитано расстояние, преодоленное водительским составом ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки. Общий накат механиками-водителями составил около 40 тыс. километров. Также по итогам зимнего периода обучения водительскому составу ОГРВ ПРРМ присвоена оценка «хорошо».

На конференции также была отмечена положительная тенденция — сохранение нулевой аварийности на дорогах Приднестровского региона.