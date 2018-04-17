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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции


Добавлено: 17 апр 2018 в 18:38, Категория: Общество
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

В Гарнизонном офицерском клубе Тирасполя состоялась конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подведением итогов водительской деятельности за зимний период обучения.

На мероприятие было привлечено более 500 военнослужащих-водителей и военнослужащих, пользующихся личным автотранспортом. Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения.

В рамках конференция было подсчитано расстояние, преодоленное водительским составом ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки. Общий накат механиками-водителями составил около 40 тыс. километров. Также по итогам зимнего периода обучения водительскому составу ОГРВ ПРРМ присвоена оценка «хорошо».

На конференции также была отмечена положительная тенденция — сохранение нулевой аварийности на дорогах Приднестровского региона.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 18:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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