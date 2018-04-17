В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

В штабе антитеррористической информации уточнили данные о раненых и погибших в зоне боевых действий на Донбассе в течение 24 часов.Отмечается, что в результате очередного обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб один защитник территориальной целостности Украины 1997 года рождения. Ранения получили три бойца ВСУ, один из которых был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.В штабе АТО добавили, что среди раненых одна женщина-военнослужащий, медсестра-анестезиолог. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.