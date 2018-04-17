В Сирии отразили атаку на авиабазы Шайрат и Думейр

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар по авиабазам Шайрат и Думейр. Как сообщает агентство SANA, нападение произошло около 01:10 по местному времени (совпадает с мск).

Всего было сбито около десяти ракет. Позже стало известно о еще трех ракетах, перехваченных около авиабазы Думейр рядом с Дамаском.

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США не имеют отношения к удару и «никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет».

Нападение было совершено из воздушного пространства Ливана израильскими ВВС, утверждает Al Masdar. Об интенсивных полетах ВВС Израиля над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска) в ночь на 17 апреля сообщила телестанция Al Manar. Она также проинформировала о переброске израильским командованием в этот район воинских подкреплений и бронетехники на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.

Также стало известно, почему британская подлодка не смогла 14 апреля нанести массированный удар по Сирии. Как сообщили источники The Times, она была вынуждена маневрировать, играя в «кошки-мышки» с одной или двумя российскими субмаринами, называемыми на Западе «Черными дырами» за тишину хода.

Собеседники издания рассказали, что британской подлодке пришлось скрываться от российских фрегатов и противолодочного самолета, поэтому ей не удалось приблизиться на достаточное для нанесения удара расстояние.